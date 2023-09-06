الحكومة توجه بتشكيل اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية

في خطوةٍ تعتبر الاولى من نوعها تقرر تشكيل اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية وجاء ذلك تزامناً مع مقتضيات المصلحة العامة كما اشارت الجهات الحكومية.ويترأس هذهِ اللجنة مدير مكتب رئيس الوزراء وعضوية ممثلين من وزاراتٍ، النقل والاعمار والاسكان والبلديات والثقافة / هيئة السياحة وقيادة العمليات المشتركة وهيأة المنافذ الحدودية والامانة العامة لشؤون المحافظات.اللجنةُ ستتولى مهمةَ رسم ووضع السياسات والخطط اللازمة لتنظيمِ الزيارات المليونية ومتابعتها وتنفيذها وتوفير جميع المستلزمات لانجاحها والاشراف عليها بالتنسيق مع الجهة العليا المختصة.وبحسب القرار فإنّ اللجنة العليا الدائمة للزيارات المليونية ستكون ضمن تشكيلات وابنية مكتبِ رئيسِ الوزراء، وتكون لها وحدةٌ حسابيةٌ مستقلة.كما انه بامكان رئيسِ اللجنة بموجب صلاحياته تشكيل لجانٍ فرعيةٍ ساندةٍ من الجهات المختصة تتولى تهيئة متطلبات عمل اللجنة العليا، وللجنة الاستعانة بخبرة من تراه مناسبا في انجاز اعمالها.ويمكن الاشارة الى ان جهوداً حثيثةً تبذل من أجل ضمان نجاح الخطط الخدمية والأمنية المعدة لتأمين مراسم احياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام، كما أن الحكومةَ أولت أهميةً كبيرةً للزيارات المليونية التي يشهدها العراق سنوياً.