منطقة الهياكل.. شوارع ترابية في الصيف وطينية في الشتاء

منطقة الهياكل في بغداد تعاني من عدم تعبيد شوارعها منذ اكثر من تسعة عشر عاما ما جعل ساكنيها يناشدون من اجل اكساء شوارع المنطقة على غرار المناطق المجاورة لها.





ينتظر ساكنوها تعبيد منطقتهم لاكثر من تسعة عشر عاما، منطقة الهياكل في بغداد شوارعها ترابية في الصيف وطينية في الشتاء رغم المراجعات الكثيرة لاكسائها لكن دون جدوى.



ما يقارب الخمسة الاف عائلة تسكن هذه المنطقة تشترك كلها في المعاناة ذاتها، ما جعل الاهالي يناشدون الجهات الحكومية لتوفير الخدمات لهم.