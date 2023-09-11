افتتاح عدد من المدارس في سامراء لانهاء ظاهرة الدوام المزدوج

دوام ثنائي وثلاثي ورباعي واكتظاظ في الصفوف هذا ما تعانيه مدارس سامراء، مادفع الحكومة المحلية لانجاز عدد من الأبنية المدرسية لفك الاختناق عن الطلبة.وتيرة العمل تتصاعد في مشاريع الأبنية المدرسية في سامراء حيث سيدخل عدد من المدارس الخدمة مطلع العام الدراسي الجديد، فيما تنتظر مشاريع كانت متلكئة الانجاز.افتتاحُ عددٍ من المدارسِ الجديدةِ في سامراء قد يُسهمُ في حلِ مشكلةِ الدوامِ المزدوجِ و التقليلِ من اكتظاظِ الطلبةِ في الفصول الدراسيةِ فضلاً عن التخلصِ من المدارسِ الكرفانية .