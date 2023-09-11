الديوانية..غياب الكلف المالية في اعلان المشاريع يثير سخط المواطنين

غياب الكلف المالية باعلان المشاريع عند التنفيذ في الديوانية اثار سخط المواطنين فيها، فيما قللت الحكومة المحلية من اهمية ذكر تفصيلات المشاريع والمبالغ المالية التي يتم صرفها لتنفيذ تلك المشاريع .

غياب الكلف المالية عند الاعلان عن المشاريع في الديوانية بعد إحالتها في الآونة الأخيرة، يؤدي الى عدم الشفافية ويثير التساؤلات حول اتفاقات بالخفاء، بحسب مختصين.



الحكومة المحلية وصفت الامر بغير المهم أو قد يكون سقط سهوا عدم ذكر المبالغ المالية للمشاريع، فيما أشارت الى ذكر تفاصيلها على الموقع الرسمي للمحافظة.