تلكؤ في المشاريع الخدمية يثير امتعاض اهالي حي العامل

يشكو اهالي منطقة حي العامل في بغداد من تردي في واقع الخدمات وتلكؤ في انجاز المشاريع .

اهمال وتلكؤ في المشاريع يثيران امتعاض ساكني منطقة حي العامل في بغداد الذين يشكون من ترد في واقع الخدمات وانعدام البنى التحتية فيها.



اهالي المنطقة تحدثوا عن شبهات فساد في مشاريع الاكساء وتلاعب في مساحات الارصفة والشوارع واغطية منافذ الامطار والصرف الصحي.