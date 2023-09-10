لجنة الامن والدفاع تشكل لجنة لتقصي حقائق احداث كركوك

الاحداث الاخيرة في كركوك دفعت الجهات ذات الشأن الى مراجعة حساباتها والاتفاق على تهدئة الاوضاع .. لجنة الامن والدفاع النيابية تسير على خطى أئتلاف ادارة الدولة اذ شكلت لجنة لتقصي الحقائق على الاحداث وعرضها امام البرلمان .المدينة لم تحظ باجراء الانتخابات المحلية لمدة دورتين ، لذلك تخشى الاوساط النيابية من تأثير التوترات على انتخاباتها المقبلة وتدعو لعودة استقرارها.