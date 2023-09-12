أهالي نينوى يشتكون من انتشار الكلاب السائبة ويطالبون بايجاد الحلول

الموصل وبعد الخروج من الحرب تعرضت لضرر"الكلاب السائبة" التي تكاثرت وانتشرت بشكل غير مسبوق خلال الاونة الاخيرة، ليتفاجأ الاهالي بأعداد هائلة منها تنتشر في كل مكان.

اخذت ظاهرة انتشار الكلاب السائبة بالتزايد في شوارع الموصل وبدأت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين الذين طالبوا بوضع حد لهذه الظاهرة.

كثرة تواجد الكلاب السائبة وسط الاحياء السكنية وفي الشوارع باتت تهدد سلامة المواطنين مع تكرار حالات الهجوم عليهم.