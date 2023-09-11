مدينة الصدر تشهد اقامة مجلس تأبيني لاستذكار ضحايا "كلمة الاصلاح"

كلٌ يحمل ذكراه على شكل صورة ... هؤلاء هم اهالي اشخاص سقطوا ضحية كلمة رفعت لتنادي بالاصلاح، اجتمعوا لاحياء ذكراهم بعد مرور عام على الاحداث التي جرت .ويؤكد البعض أن دماء هؤلاء لن تنسى .. وانه ثمة المزيد من العمل الذي سيبذل في سبيل تقديم المتورطين للجهات القضائية بهدف القصاص منهم.وكانت احتجاجات قد اندلعت في بغداد خلال تموز العام الماضي، وعلى إثر ذلك اقتحم متظاهرون مجلس النواب لعرقلة جلسات البرلمان وتصاعدت حدة التوترات في أواخرِ آب وتحولت لاشتباكات مسلحة.