تجار يبدون امتعاضهم بسبب قرار استيراد المحاصيل الزراعية

استيراد بعض محاصيل الخضروات من قبل وزارة الزراعة خطوة اثارت امتعاض بعض التجار بسبب تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها وتتوفر بكثرة داخل البلاد.

على الرغم من الاكتفاء الذاتي من بعض الخضروات الا ان الدولة تفتح باب استيرادها, وبحسب بعض التجار فان كمية المحصول الموجودة داخل العراق تسد الاستهلاك المحلي فضلا عن امكانية تصديرها الى الخارج .

تشكيل لجنة لزيارة الاسواق ومتابعة المحاصيل التي تحتاج الى استيراد خطوة طالب بها التجار للوقوف على حقيقة حاجة السوق لتلك المحاصيل من عدمها.