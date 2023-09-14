بعد تسجيل اكثر من الف حالة .. العراق يحتل المركز الخامس عربيا بعدد حالات الانتحار وفق منظمة الصحة العالمية، النسبة المرتفعة اثارت قلق المواطنين ما يستوجب تدخلا حكوميا للحد من هكذا حالات.





رابع اسباب الوفيات على مستوى العالم هو الانتحار، والعراق احتل المركز الخامس عربيا بعدد الحالات التي تجاوزت الالف حالة وفق منظمة الصحة العالمية، رقم كبير جدا مقارنة بالسنوات الماضية.



تكثيف جهود القوات الامنية في بعض الاماكن التي تحدث فيها حالات الانتحار امر اصبح ضرورة ملحة، اما الاسباب فقد تنوعت بين الاقتصادية والاجتماعية بحسب مواطنين.