ميناء الفاو يصل لمراحل متقدمة والنقل النيابية تدقق نسب الانجاز

بعد اكثر من عشر سنوات من وضع الحجر الاساس لمشروع ميناء الفاو الكبير كشفت الشركة العامة للموانى العراقية في البصرة عن تقدم نسب الانجاز في المرحلة الأولى للمشروع الذي يضم خمسة أرصفة للحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية وإنشاء الطريق السريع بين ميناءي الفاو وأم قصر الى اكثر من سبعين بالمئة.لجنة النقل النيابية اكدت انها ستتابع وستدقق في النسب المعلنة من قبل الموانئ كون المرحلة الاولى من المشروع ستنتهي من العمل نهاية عام الفين وخمسة وعشرين وفقا لما مخطط له.