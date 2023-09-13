شح المياه والجفاف على طاولة البرلمان بحضور وزراء الخارجية والموارد والعدل

على طاولة المشرعين وفي جلسة خاصة ، ناقش البرلمان ازمتي المياه والجفاف وبحضور وزراء الخارجية والموارد المائية والعدل ، بعد ان هددت هذه الازمة مناطق واسعة من البلاد وتسببت بقلة مناسيب نهري دجلة والفرات .الاسباب والحلول طرحت داخل البرلمان وناقشها الحاضرون .. فيما ركز نواب على ضرورة ان تكون المفاوضات مع تركيا مصحوبة باوراق ضغط قوية مقابل زيادة الاطلاقات المائية .