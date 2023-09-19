بالفيديو: تركيا تواصل اعتداءاتها ضد العراق ومطالبات بالتحرك دوليا لردعها

ما زالت الانتهاكات لسيادة العراق من قبل دول الجوار مستمرة رغم الاستنكارات الكثيرة، ثلاثة من افراد الامن راحوا ضحية قصف لطائرة مسيرة تركية استهدفت مطار عربت في السليمانية فضلا عن بعض الاصابات.

رغم الاستنكارات المحلية والدولية الا ان انتهاكات السيادة العراقية ما زالت مستمرة من قبل دول الجوار واخرها قصف مطار عربت في محافظة السليمانية بطائرة مسيرة دخلت عبر الحدود التركية.



اللجوء الى المنابر الدولية من اجل تجريم هذه الانتهاكات، الحل الامثل الذي يجب على الحكومة العراقية اتخاذه، بحسب مختصين.