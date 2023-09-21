طريق علوة الرشيد.. الاهمال وغياب الادامة الدورية للشارع يثيران امتعاض المواطنين

على هذا الحال منذ سنوات عدة، طريق علوة الرشيد احد مخارج العاصمة يعاني من الإهمال فلا مجسرات ولا انارة ولا حتى طريق معبد، امر اثار امتعاض سائقي المركبات.مواطنون يقولون ان هذا الطريق تسبب بحوادث مرورية مرعبة وحصد العديد من ارواح المارة بسبب انعدام شروط السلامة للطريق.