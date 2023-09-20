استعدادا للدورة 32.. اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي تعقد اجتماعها التحضيري في بغداد

احتضنت بغداد جلسة اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، استعدادا لمؤتمر البرلمان الذي سيعقد بعد خمسة اشهر من الان.





بمشاركة ثماني عشرة دولة عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في بغداد جلستها التداولية لمناقشة جدول اعمال البرلمان التي ستعقد مطلع العام المقبل.



والى جانب النقاشات والتحضيرات طرحت العديد من الدول الازمات التي تحيط بها، وذلك لاحاطة جميع المتواجدين بتفاصيلها من اجل ايجاد الحلول السريعة لها.