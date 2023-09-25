كربلاء ..افتتاح منفذ تسويقي لبيع المواد الغذائية بأسعار مدعومة

بعد ارتفاع المواد الغذائية في الأسواق المحلية بسبب عدم انتظام سعر صرف الدولار شرعت وزارة التجارة بفتح منفذ تسويقي لبيع السلع والمواد الغذائية وبأسعار مخفضة من أجل التخفيف عن كاهل المواطن الكربلائي .التنوع في السلع والمواد الغذائية المعروضة مع ثبات اسعارها المخفضة شجع الكثير من أهالي المحافظة بزيارة المنفذ التسويقي اذ أكدوا على أهمية تطبيق قانون حماية المنتجات الوطنية ودعمها من خلال توفير الظروف الملائمة لها .