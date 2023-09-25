ازمة المياه .. استخدام الورقة الاقتصادية اكثر نفعا من التفاهمات الدبلوماسية مع دول المنبع

رغم عدم استخدامهما السلاح.. طهران وانقرة اعلنتا حربا مائية بانت ملامحها بشكل مباشر على انهر العراق، مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية امست جرداء غير صالحة مادفع الاوساط الشعبية للمطالبة باتخاذ اجراءات اكثر جدية.برلمانيون يقولون ان استخدام الورقة الاقتصادية اكثر نفعا من الحلول الدبلوماسية لاسيما وان حجم التبادل التجاري مع طهران وانقرة يصل لاكثر من خمسة وعشرين مليار دولار سنويا .