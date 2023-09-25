اجراءات احترازية في الموصل عقب وفاة شخص بالحمى النزفية

اتخذت دائرة الطب البيطري في محافظة نينوى عدة اجراءات، عقب ظهور عدد من حالات الاصابة بالحمى النزفية، والتي اسفرت عن وفاة احد المصابين بالمرض.

شهدت محافظة نينوى مؤخرا انتشارا لفيروس الحمى النزفية بعد تسجيل حالات وفاة كان آخرها في مستشفى الطب البيطري الامر الذي دفع الجهات المعنية الى اتخاذ اجراءات صحية احترازية للحد من الفايروس.



موصليون طالبوا الجهات المختصة بالقيام بحملات رش لبؤر هذا الفيروس محذرين في الوقت نفسه من انتشار المجازر العشوائية وشراء اللحوم غير المختومة .