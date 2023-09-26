ظاهرة مسح زجاج السيارات تزعج أصحاب المركبات في بغداد

يرصد الإشارة الضوئية، وحين يضيء أحمرها يقترب من السيارات، ويعرض خدماته على السائقين لقاء أجر بخس منهم،في ظاهرة مسح زجاج المركبات هربًا من ظل التسول.أصحاب المركبات ابدوا امتعاضا واضحا من انتشار هذه الظاهرة التي شوهت شوارع العاصمة، غير مستبعدين وقوف عصابات خلف هؤلاء لجمع المال.عقوبات تنتظر مروجي هذه الظاهرة الموازية للتسول في الشارع من خلال حملات تعهدت وزارة العمل بتنفيذها قريبا وعزل المستحقين منهم لشمولهم براتب الرعاية الاجتماعية.