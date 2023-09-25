المحكمة الاتحادية تنهي عمل مجالس المحافظات في الاقليم

قبل نحو اربعة اشهر قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لسنة إضافية واليوم تصدر حكما يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات الاقليم لإنتهاء دورتها الانتخابية، توقيت القرارات جعل الاوساط الكردية تشكك بمصدرها.السلطات التشريعية التنفيذية في اقليم كردستان اصبحت منزوعة الصلاحيات مايضع الاحزاب الكردية امام خيار الاستعداد لخوض الانتخابات بغية الحفاظ على الاوضاع الداخلية في الاقليم .