المفوضية تجري محاكاة لعملية الانتخاب داخل اكثر من 900 محطة اقتراع

تسعمئة وتسع وعشرون محطة اقتراع في جميع محافظات البلاد عدا المنتظمة باقليم، نفذت فيها محاكاة لعملية الانتخاب المزمع عقدها في الثامن عشر من شهر كانون الاول.وبحسب المفوضية فان هذه المحاكاة هي الثانية للتأكد من عمل الاجهزة بشكل صحيح ، لتلافي المشاكل والاخطاء قبيل حدوثها اثناء عملية الانتخاب.وبحسب تصريح للمفوضية فانها ستستبعد موظفيها ممن لديهم اقرباء مرشحون حتى الدرجة الرابعة من مراكز الاقتراع يوم التصويت لضمان نزاهة الانتخابات.