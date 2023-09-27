مطالبات بالتحقيق في مصادر الاموال التي تصرف على الدعايات الانتخابية

مع قرب موعد الانتخابات تساؤلات عدة عن مصادر الاموال المستخدمة في تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين في وقت يطالب الكثيرون بتطبيق قانون من اين لك هذا.

يبدو ان المال السياسي بحسب وصف مراقبين سيكون الراعي الرسمي للحملات الانتخابية، مبالغ مالية كبيرة قدرت بمليارات الدنانير ستصرف كدعايات للمرشحين امر اثار جملة تساؤلات عن مصادر تلك الاموال.



مختصون في الشان السياسي اكدوا عدم وجود رقابة اقتصادية على الاموال التي تصرف وطرق صرفها ضمن الحملات الانتخابية وذلك لسطوة بعض الاحزاب ونفوذها السياسي.