مفوضية انتخابات البصرة تجري المحاكاة الثانية لفحص الأجهزة الانتخابية

بعد وصول نسب تحديث بيانات الناخبين لاكثر من سبعين بالمئة اجرت مفوضية الانتخابات في البصرة المحاكاة الثانية لمحطات الاقتراع لمعرفة دقة الاجهزة الانتخابية.. وبحسب الاحصائيات بلغ عدد المرشحين في المحافظة اكثرمن خمسمئة مرشح ضمن احد عشر تحالفا وسبعة احزاب .أراء الشارع البصري اختلفت من حيث اداء مجالس المحافظات بين مؤيد لشخصيات كفوءة لادارة المحافظة وبين رافض لعودة الوجوه القديمة والتي عملت على مصالحها الشخصية والحزبية ولم تسجل لها بصمة واضحة في الشارع البصري.