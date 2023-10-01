المئات من المتظاهرين يحيون الذكرى الرابعة لتظاهرات تشرين

اربع سنوات مرت على وقوعها، واليوم العشرات من مؤيدي تظاهرة تشرين يتوافدون الى ساحة التحرير لاحياء الذكرى الرابعة على انطلاق التظاهرات واستذكار شهدائها.وما زالت المطالب تتكرر منذ انطلاق التظاهرة والى الان، ابرزها محاسبة قتلة المتظاهرين والخلاص من الفاسدين.