انطلاق العام الدراسي بمشاركة اكثر من 13 مليون تلميذ

أشرقت شمس يوم جديد وعادت النوارس البيض لتملأ ساحات المدارس، بعد ان قرعت الاجراس إيذانًا ببدء عام دراسي جديد لأكثر من ثلاثة عشر مليون تلميذ وطالب في عموم البلاد.منذ أيام والاستعدادات متواصلة لتجهيز المدارس من قبل القائمين على العملية التربوية والملاكات التدريسية لاستقبال الطلبة والتلاميذ، مع توفير جميع المتطلبات الضرورية .