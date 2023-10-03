الأهالي يشكون من تأثيرات قطع شوارع علي الصالح والطوبجي

بعد قطع الشارع الخدمي في منطقتي الطوبجي وعلي الصالح.. يناشد الاهالي واصحاب المحال التجارية لايجاد البدائل في وقت تؤكد الجهات المعنية ان هذا القطع لاغراض بناء مجسرات جديدة.

قطع بالبي ارسي واحداث اضرار في الشارع الخدمي المار بمنطقتي الطوبجي وعلي الصالح لاغراض البدء باعمال الصيانة، امر الحق الضرر باهالي المنطقة واصحاب المحال التجارية مادفعهم لمناشدة المعنيين .



بلدية الكاظمية من جهتها اكدت وجود اعمال بناء لمشروع فك الاختناقات المرورية وتشييد مجسرات جديدة.