المباني السكنية بحي الايمان تعاني من اهمال الجهات المعنية

شُيدَ حي الأيمان في محافظة كربلاء مطلع ثمانينيات القرن الماضي ويسكنه مايقارب مائة وعشرين الف نسمة لكنه يعاني من أهمال كبير من الحكومة المحلية ودوائر البلدية واليوم اصبح الساكنون في الحي مهددين بسبب التشققات التي بدأت تظهر في العمارات السكنية مما ينذر بكارثة انسانية .الخدمات الحياتية تكاد تكون معدومة في هذا الحي مما جعل ساكنيه يلجأون الى قناة السومرية الفضائية لأيصال صوتهم الى الحكومة الاتحادية والوزارات ذات العلاقة.