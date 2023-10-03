العيد الوطني.. ذكرى اعلان العراق دولة مستقلة وانضمامه الى عصبة الامم المتحدة

الثالث من تشرين الاول في عام ألف وتسعمائة واثنين وثلاثين حصل العراق على عضوية عصبة الأمم المتحدة بموجب المادة الثانية والعشرين في العهد الخاص بالولاية والانتداب والذي جاء بعد تأهله الى الخروج من حالة الانتداب البريطاني التي وضع فيها بعد انهيار الدولة العثمانية.المملكة العراقية كانت اولى الدول العربية التي قُبل طلب انضمامها في هذه المنظمة، بعد ان تمكن العراق من كسب مقومات الدولة التي تتمثل في الاعتراف الدولي بوجود حكومة مستقلة قادرة على تسييّر أمور الدولة وإدارتها بصورة مُنتظمة وحفظ وحدتها واستقلالها وحفظ الأمن في كل انحائها، وللدولة مصادر ماليّة كافيّة لسد نفقاتها الحكوميّة ولديها قوانيّن وتنظيم قضائيّ وحدود ثابتة، وتعهد العراق باحترام التزاماته الدوليَّة.وفي الوقت الذي لم تكن الكثير من الدول العربية قد أعلنت استقلالها التام تقدم العراق بطلب رسمي من قبل رئيس الوزراء نوري باشا سعيد في السنة ذاتها . ليصبح هذا التاريخ عيدا رسميا ويصوت عليه البرلمان ليكون عطلة في جميع انحاء البلاد احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة.