مواطنون ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة باستعادة اراضيهم في ابو دشير

وقفة احتجاجية نظمها اصحاب اراضي مقاطعة خمسة على اثنين في ابو دشير في ساحة التحرير، للمطالبة باسترجاع اراضيهم بعد التجاوز عليها من قبل بعض المواطنين.ورغم صدور امر من قبل الجهات الحكومية برفع التجاوزات وارجاع الحقوق الى اصحابها الا ان المتجاوزين ما زالوا يسكنون فيها ويرفضون اخلاءها .