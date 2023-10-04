البصرة.. اغلاق تسع قاعات للمناسبات مبنية من السندويج بنل

بعد ان اصبحت تهدد حياة المواطنين لانها مبنية من السندويج بنل سريع الاشتعال مديرية الدفاع المدني في البصرة وبالتعاون مع الجهات الساندة باشرت باغلاق تسع قاعات خاصة باقامة المناسبات وعدد كبير من المباني ومحطات الوقود وغيرها لعدم التزامها بشروط السلامة.عشرات المدارس والمراكز الصحية المبنية من الكرفانات والتي تشكل خطرا على الحياة لاتزال تعمل بشكل طبيعي هذه المدرسة في قضاء شط العرب واحدة من بين العشرات وهذا المركز الصحي في مركز المدينة حاله مشابه.. فيما انتقد مختصون انطلاق الحملة بعد وقوع الكوارث وعدم وضع خطط مسبقة لحماية المواطنين.