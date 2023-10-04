تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة يفرض مسؤولية على الصحفيين

من مجلس الوزراء الى البرلمان أُحيل قانون حق الحصول على المعلومة بعد تشريعه من قبل الحكومة، قانون ترى الاوساط الصحفية عدة نقاط ايجابية خاصة اذا ما طبق بضمانات تخلق تلك المساحة المطلوبة للعمل الصحفي.ويرى اخرون ان اقرار هذا القانون وتفعليه يفرض قدراً من المسؤولية على العاملين في مجال الصحافة بقدر الحرية المتاحة بالحصول على المعلومات.ويعول على قانون حق الحصول على المعلومة في انهاء الكثير من الاشكالات المتعلقة بهذا المجال، بالاضافة الى كونه يعد نقطة ايجابية في مجال حرية الاعلام إذا ما فعل بطريقة صحيحة وفق رأي المختصين.