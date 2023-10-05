مرشحون يروجون لأسمائهم قبل انطلاق شهر الدعايات الانتخابية

قبل شهرين من موعد الانتخابات المقرر، الدعايات الانتخابية تظهر مبكرا في خرق يبدو واضحا للتوقيت الزمني المحدد للمرشحسن والكيانات السياسية، مما اثار جملة من التساؤلات عن دور الجهات المعنية في متابعة هكذا خروقات والتي تمثلت بنشر لافتات ضوئية في مناطق وشوارع عديدة من العاصمة، فضلا عن الحملات الالكترونية في مواقع التواصل.امانة بغداد من جانبها تقول انها لا تمتلك الحق في محاسبة المخالفين لانهم اتخذوا من التبرع وسيلة للترويج عن اسمائهم ويتضمن قانون الانتخابات عدم السماح لاي مرشح بالاعلان عن نفسه وقائمته الانتخابية بصوره أعلانية قبل يوم الاقتراع بثلاثين يوما، امر يوجب على الجهات المعنية محاسبة المخالفين وفق القانون.