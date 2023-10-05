تكرار مشاهد الموت في العراق يزيد من الحسرة واهات الفقد

تتوالى المشاهد المؤلمة للقلوب لفاجعة حريق الحمدانية والذي راح ضحيته أكثر من مئة شخص. هذا المشهد لم يخطر على بال عمال النجارة ان يصنعوا توابيت الضحايا لاحبتهم واصدقائهم.

لم يخطر ببال صانع التوابيت يوماً أنه سيصنع توابيت بيديه لذويه واقاربه في فاجعة الحمدانية، فاليدان ذاتهما تدقان مسامير النعوش مصحوبةٌ بآهات الفقد ونفثات الحسرة وكأنها قصة مأساوية.



شح ليس في المياهِ أو الوقود ، وانما شح في تجهيز التوابيت، فهذا مالم يكن بالحسبان بعد العدد المهول لفاجعة الحمدانية التي ابتلعت ألسنة نيرانها جميع الأعمار.