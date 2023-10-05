شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة تمنع من دخول كلية الصيدلة بسبب عمرها

حالتها الصحية لم تكن عائقا أمام طموحاتها واحلامها بعد عبورها السادس الاعدادي بمعدل ثمانين، لكن فارق عامين من العمر، وقف بوجه انغام ليمنعها من تحقيق رغبتها في دخول كلية الصيدلة الحكومية او حتى الاهلية بسبب الضوابط المعمول بها.استثناؤها من العمر ولقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذا ما طالبت به انغام من اجل طرح قصتها أمام الجهات المختصة.