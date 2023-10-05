أهالي ابو دشير يطالبون برفع التجاوزات عن اراضيهم وتوفير الخدمات

تظاهرالعشرات من اصحاب قطع الاراضي في منطقة ابو دشير امام مبنى امانة بغداد للمطالبة برفع التجاوزات على اراضيهم فضلا عن توفير الخدمات.

سنوات كثيرة مرت وما زالت عدة مقاطعات في منطقة ابو دشير دون خدمات، هذا ما دفع المواطنين للتظاهر لتوفير ابسط حقوقهم فضلا عن رفع التجاوزات على اراضيهم .



عدم وجود تمويل لافراز هذه المناطق هو العائق الذي يحول دون توفير الخدمات لها بحسب الجهات المعنية، وسيتم العمل على توفيرها في وقت قريب.