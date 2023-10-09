الاصابات بالتهاب الكبد الفايروسي تزداد في صلاح الدين

كارثة صحية تضرب مناطق جنوب صلاح الدين تمثلت بازدياد حالات الإصابة بالتهاب الكبد الفايروسي بالنوع بي حيث بلغ عدد المصابين بهذا الفايروس أكثر من ألفي حالة .مختصون بالأمراض الانتقالية طالبوا بتوفير الدعم اللازم لحصر المرضى وملامسيهم بعد ازدياد الحالات ونشاط الفايروس مؤكدين توفر اللقاح المضاد للمرض .ازدياد معدل الإصابة بالتهاب الكبدِ الفايروسي ينذر بكارثةٍ حقيقيةٍ في ناحية يثرب، ما يتطلب تدخل الجهات المعنية لمنع انتشارِه.