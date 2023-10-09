ازمة مياه تجفف اهوار الجبايش وتهدد الثروة الحيوانية

هذه الانهر المتفرعة اخر ماتبقى من المياه في اهوار الجبايش بمحافظة ذي قار اثر اشتداد موجة الجفاف التي باتت تهدد الثروة الحيوانية والاحياء المائية وتدفع مربو الجاموس خاصة الى الهجرة بعد ان فقدو الامل بالجهات المسؤولة.قائممقام القضاء كشف عن نفوق اكثر من سبعة الاف راس من الجاموس اضافة الى تصحر خمسة وثمانين بالمئة من مناطق الاهوار الامر الذي انعكس سلبا على مجمل حياة السكان لاسيما مربو الجاموس وصيادي الاسماك .