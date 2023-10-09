الاوساط الشعبية تنظم وقفة تضامنية في بغداد نصرا للقضية الفلسطينية

منذ بدء عملية طوفان الاقصى التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد القوات الاسرائيلية المحتلة .. عبرت الاوساط الشعبية العراقية عن دعمها الكامل ووقوفها غير المشروط الى جانب الشعب الفلسطيني وهذا ما يجري في هذه الوقفة التضامنية .. والى جانب اعتبارهم ما تحقق نصرا للقضية الفلسطينية فانهم اشاروا الى انه نصر للأمة باكملها .وعلى خلفية الاحداث الجارية فقد عبر العراقيون عن غضبهم الشديد تجاه عمليات القصف الممنهج الذي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الفلسطينين في غزة .. فيما وجهوا دعوتهم الى كل الضمائر الحية في العالم للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.موقف المتضامنين هنا مع القضية الفلسطينية ثابت حسبما يؤكدون .. مؤكدين عزمهم على مواصلة الاسناد للشعب الفلسطيني حتى حصوله على كامل حقوقه وسط تحذيرات من استمرار دائرة العنف تجاه الفلسطينين دون إيقافها وردع المتسببين بها .