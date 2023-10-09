قرار اعفاء الوجبة الجديدة من المدراء العامين لم ينفذ لغاية الان

في وقت سابق اعلنت الحكومة عن اعفاء وجبة جديدة من المدارء العامين لكن لم يتحقق ذلك رغم مرور اسابيع على الاعلان ، الامر الذي يعطي مؤشرات بوجود تريث بالقرار لاسيما وان هذا الملف يتعرض لضغوطات حزبية .وقد يكون اقتراب موعد الانتخابات المحلية سببا في عدم المضي باعفاء الوجبة الجديدة للحفاظ على الاستقرار السياسي وفقا لنواب .