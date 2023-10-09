الشاب عمر ضحية مشاجرة بالايدي تحولت الى رمي بالرصاص

بهذه الكلمات عبرت رقية عما بداخلها بعد مقتل والدها عمر بسبب مشاجرة ليس له دخل فيها تطورت الى رمي بالرصاص الحي .القاء القبض على الجناة ومحاسبتهم قانونيا مطلب ذوي الضحية من الجهات الحكومية لاعطاء حق عائلة عمر المتكونة من اربعة اطفال وامهم .وما زالت نسب جرائم القتل في البلاد تتزايد بصورة متسارعة ما يستوجب على الجهات الامنية وضع حل رادع للمجرمين خصوصا داخل العاصمة بغداد .