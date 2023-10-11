الاف الضحايا والجرحى في غزة وتحذيرات من كارثة انسانية خطيرة

حذرت منظمات انسانية ودولية من تفاقم الوضع داخل غزة، في ظل استمرار القصف الاسرائيلي على القطاع وقطع الامدادات الغذائية والطبية.

رحى الحرب لا تزال دائرة في فلسطين، الجيش الاسرائيلي الذي يقصف جوا وبرا وبحرا استهدف بشكل مباشر الوحدات السكنية للمدنيين ، ليدمر قرابة الف وحدة ويلحق أضرارا بالغة بخمسمئة وستين اخرى جعلتها غير صالحة للسكن، فيما تسبب بنزوح اكثر من مئتين وستين ألف شخص داخل القطاع، لجأ مئة وخمسة وسبعون ألفا منهم لثمان وثمانين مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، فيما توجه قرابة خمسة عشر الف شخص لاثنتي عشرة مدرسة حكومية، بينما يعتقد أن نحو اربعة وسبعين ألفا اخرين يقيمون لدى اقاربهم وجيرانهم أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى بحسب مراصد، ووفق وزارة الصحة فان تسعمئة شخص على الاقل استشهدوا جراء القصف، فيما اصيب نحو اربعة الاف وخمسمئة مواطن في القطاع نتيجة الهجمات المضادة التي شنها سلاح الجو الاسرائيلي، لتحذر الوزارة من نفاد مخزون الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات خلال الساعات المقبلة، قابلتها تحذيرات برنامج الاغذية العالمي من نفاد المخزون الغذائي قريبا في ظل الوضع الكارثي الذي تشهده المدينة ،داعية لاقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية .