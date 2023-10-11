حصار اسرائيلي على غزة .. مصر والاردن يغلقان جسور المساعدات

تزامنا مع القصف العنيف الذي تنفذه الطائرات الاسرائيلية على قطاع غزة فرضت تل ابيب حصارا على اهالي القطاع وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردّي حيث هددت إسرائيل مصر بقصف أي شاحنة مساعدات تحاول الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح، الامر الذي دفع القاهرة الى إغلاق المعبر من طرفها حتى إشعار آخر.الاردن ايضا اغلقت جسر الملك حسين الرابط بين المملكة والضفة الغربية، أمام حركة المسافرين والشحن، وأهابت مديرية الأمن بالجميع، التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام.اما الأمم المتحدة فهي الاخرى حذرت من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة وقال المكتب الاممي لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى أكثر من مئة وسبعة وثمانين ألفاً وخمسمئة وثمانية عشر شخصاً، ومن المتوقع أن تزداد أكثر.وحث الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، على تعزيز التنسيق المشترك في مجال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.