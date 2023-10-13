المشاريع الخدمية تخضع للمساومات السياسية قبيل الانتخابات

في معادلة عكسية ومقصودة، المشاريع الخدمية في المحافظات تنطلق على الارض قبيل الانتخابات وتنخفض وتيرة العمل بها مع انتهاء العملية الانتخابية، اذ تستخدم ضمن اطار الدعاية لكسب مقبولية الشارع .ووفق نظرة برلمانية فان التعمد في تاخير المشاريع اسلوب يستخدمه بعض رؤساء الحكومات المحلية للحصول على ولاية ثانية بدعم واسناد من قبل كتلهم واحزابهم .