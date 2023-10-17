21 % من سكان العراق تحت مستوى خط الفقر

مليارات وموازنات كبيرة صرفت والى الان الكثير من العراقيين يعانون من الفقر بسبب عدم استثمار الاموال بصورة صحيحة , والاسباب مختلفة ابرزها الفساد وغياب التوظيف و قلة فرص العمل في القطاع الخاص .وضع سياسات استثمارية وتوظيف صحيح للموارد الطبيعية والبشرية، خطوتان تسهمان في توفير فرص العمل وتقليص معدلات الفقر التي وصلت لنسبة واحد وعشرين بالمئة بحسب وزارة التخطيط .التقليل من هذه النسبة امر يحتم على الجهات الحكومية النظر فيه، في ظل الموازنات الكبيرة التي تصرف خلال الفترات الماضية.