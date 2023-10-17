أكثر من 38 ألف محطة اقتراع في انتخابات مجالس المحافظات

أيامٌ قليلةٌ تفصلنا عن الحدث الانتخابي المحلي، قُبيل نهاية هذا العام باستعداداتٍ قالت عنها المفوضية بإنها الامثل بعدَ الاعلان عن المجموع الكلي لمراكزِ الاقتراع بسبعةٍ وسبعين الفاً وستةٍ وستينَ مركزاً بمحطات انتخابية وصلت الى ثمانية وثلاثين الفاً واربعين محطةً إنتخابيةً بعموم البلاد.المفوضية إتخذت خطوات واسعة أخرى، شملت إستبعاد اكثر من مِئتينِ وخمسةٍ وخَمسين مرشحاً لأسبابٍ تتعلق بهيئة المساءلة والعدالة وأخرين لتورطهم في الفساد المالي والارهاب.اكثر من مئتين وستةٍ وتسعينَ حزباً سياسياً إنتظمت في خَمسين تحالفاً سيشارك في الانتخابات وعينهم على المجالس البالغ مقاعدها مئتين وخمسةٍ وسبعينَ مقعداً بشكلٍ عام، بتخصيص خمسةٍ وسبعين مقعداً منها لكوتا النساء وعشر مقاعد للأقليات العرقية والدينية.