اهالي حي السلاميات يناشدون الجهات المعنية للتدخل قبل هطول الامطار

يعاني اهالي حي السلامات في منطقة الشعلة من نقص الخدمات وغياب البنى التحتية دون وجود اي اهتمام خدمي من قبل الجهات المعنية.

ينظرون الى السماء يتخوفون من هطول الامطار وكأنهم على موعد مع ضيف ثقيل من شأنه ان يغرق ازقتهم ويحولها لاكوام طينية يصعب عبورها، اهالي منطقة السلاميات في الشعلة يستغيثون لانقاذهم.



شيوخ ووجهاء المنطقة تحدثوا عن انعدام الخدمات رغم استيفاء اجورها عند تحويل ملكية منازلهم.