تراجع اعداد السفن وزوارق الصيد بسبب المضايقات الكويتية

مهنة الصيد التي تعتاش عليها مئات الأسر في قضاء الفاو اقصى جنوب مدينة البصرة تحولت الى مبعث خطر بعد الاعتداءات المتكررة من قبل خفر السواحل الكويتية والذي اعتقل مؤخرا اربعة صيادين في قناة خور عبدالله اثناء ممارسة عملهم، ذوو الصيادين المحتجزين في الكويت انتقدوا طريقة تعامل الحكومة العراقة مع القضية رغم مرور اكثر من عشرة ايام على حادثة الاعتقال.جمعية الصيادين في قضاء الفاو كشفت عن تراجع كبير في اعداد السفن وزوارق الصيد بسبب المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون في المياه الاقليمية العراقية دون اي تحرك من قبل الجهات المسؤولة في البصرة لردع مثل هذه الاعتداءات.