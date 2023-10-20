المصانع واعداد السيارات أبرز أسباب زيادة التلوث.. فيديو

بين فترة واخرى يستنشق العراقيون روائح غريبة، حذرت منها المنظمات الدولية والمحلية، لتاثيرها المباشر على البيئة.العراق ضمن دائرة أخطر واكثر البلدان تلوثا بالعالم بحسب اخر الاحصائيات الدولية، أسباب كثيرة حددتها وزارة البيئة، أسهمت بإرتفاع نسب التلوث على نطاق واسع.الاتحاد الاوروبي بدوره حدد خطورة الوضع البيئي، ورفع عدة توصيات للحكومة العراقية بشأن تحسين بيئة البلاد.وتشير احصائيات الى ان التلوث البيئي في بغداد إرتفع أحد عشر ضعفا، حيث تحتل العاصمة المركز الثالث عشر عالميا من بين العواصم الاكثر تلوثا بالعالم.