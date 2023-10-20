امراض وبائية تلاحق اهالي حي النضال نتيجة الطمر الصحي

مع كل ساعة تمضي تسجل حالة إصابة بأمراض وبائية وتنفسية هنا في حي النضال نتيجة تراكم الطمر الصحي وحرقها بطريقة بدائية مماسبب الكثير من المشاكل الصحية للأهالي مطالبين الجهات المعنية بالتدخل وأيجاد حل لهم.لم تشكك قائممقامية كربلاء بكلام الأهالي عن وجود حرق للنفايات في داخل الطمر الصحي يوميا ويرجع السبب الى وجود الذين يقومون بجمع النفايات وحرقها.