بالفيديو.. مواطنون يتخوفون من تكرار سيناريو غرق الشوارع بفعل الامطار

ابدى العديد من المواطنين تخوفهم من عدم قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب كميات المياه التي ستهطل في فصل الشتاء مطالبين بتوفير حلول ومشاريع جديدة دائمية لخدمتهم.

الشتاء على الابواب، وكالعادة تخوف من تكرار سيناريو كل عام وهو عدم استيعاب كمية الامطار من قبل شبكات الصرف الصحي فضلا عن تهالك بعضها بحسب مواطنين خصوصا في المحافظات الجنوبية.



توفير مشاريع لخدمة الصالح العام وادامة شبكات الصرف الصحي من الحلول المطلوبة للخلاص من ازمة اعتاد عليها العراقيون كل شتاء.